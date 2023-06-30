Гол Месси признан лучшим в Лиге чемпионов-2022/23

Аргентинский футболист Лионель Месси признан автором самого красивого гола в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2022/23, сообщается на сайте турнира.
Лауреатом стал гол "Пари Сен-Жермен" в ворота "Бенфики" в Португалии 5 октября 2022 года в матче группового этапа. На 22-й минуте аргентинец, будучи игроком ПСЖ касанием левой ноги отправил мяч в дальний верхний угол ворот. Тем самым Месси завершил комбинацию, на ранней стадии которой он тоже поучаствовал.
Матч завершился со счетом 1:1.
Обе команды вышли в плей-офф, откуда ПСЖ выбыл после 1/8 финала, "Бенфика" - после четвертьфинала, а победителем турнира стал "Манчестер Сити". Вскоре Месси решил не продлевать контракт с ПСЖ, а подписал соглашение с клубом "Интер Майами" (США).
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