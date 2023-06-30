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Туризм 30.06.2023 22:25

В РФ резко вырос интерес на поездки в Азербайджан

Аналитики «Яндекс Путешествий» выяснили, что в 2023 году спрос россиян на поездки в Азербайджан вырос в 3,5 раза или на 249%.

Такой вывод был сделан по итогам исследования данных по бронированию отелей и поиску авиабилетов в июне 2023 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на российские СМИ.

По данным исследования, Азербайджан оказался лидером по увеличению спроса на поездки.

Причиной кратного роста спроса на поездки в Азербайджан эксперты назвали снижение цен на авиабилеты в обе стороны на 23% по сравнению с 2022 годом - с 46 тыс. до 35 тыс. рублей. При этом средняя стоимость ночи в азербайджанском отеле осталась неизменной - 10 тыс. рублей, однако минимальная цена составляет 3 тыс. рублей за ночь.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, ПУТЕШЕСТВИЯ, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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