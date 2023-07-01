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Происшествия 01.07.2023 21:12

Во Франции 45 тыс. полицейских и жандармов будут предотвращать беспорядки в ночь на воскресенье

Власти Франции решили выделить 45 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения безопасности в городах в ночь на воскресенье, сообщают парижские СМИ.

Аналогичное число стражей порядка работали на улицах французских городов в ночь на субботу. Но беспорядков избежать не удалось. Более того, в мэриях Марселя и Лиона заявили, что в городе слишком мало полицейских и запросили подкрепления. В МВД согласились направить в эти города полицейский спецназ, бронированные автомобили, вертолеты.

В субботу прошли похороны подростка, которого в начале этой недели в пригороде Париже - Нантере - застрелил сотрудник полиции. Юноша отказался остановить автомобиль по требованию стражей порядка, и один из полицейских выстрелил в него. Теперь идет разбирательство, чтобы понять, правильно ли действовал этот полицейский. Инцидент и спровоцировал не утихшую до сих пор волну беспорядков по всей стране. По данным Минюста Франции, около 30% задержанных за последние дни участников беспорядков - несовершеннолетние.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, БЕСПОРЯДКИ


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