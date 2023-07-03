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ТЭК 03.07.2023 21:05

Энергоснабжение Атырауской и Мангистауской областей Казахстана будет пока осуществляться от сетей РФ

Энергоснабжение двух регионов на западе Казахстана - Атырауской и Мангистауской областей - будет пока осуществляться от российской единой энергосистемы (ЕЭС), сообщила региональная служба коммуникаций Атырауской области, комментируя аварийное отключение электроэнергии в регионе в понедельник.

"Полное снятие ограничений будет связано с набором нагрузки на электростанциях МАЭК (Мангистауского атомного энергетического комбината - ИФ) и Атырауской ТЭЦ. Электроснабжение потребителей Атырауской области и Мангистауской области от ЕЭС России будет осуществляться в объеме до 130 МВт по технической возможности транзита 220 кВ", - говорится в сообщении.

По информации службы коммуникаций, в 17:24 понедельника (по времени Атырау) из-за аварийного отключения энергоблока N1 МАЭК с нагрузкой 140 МВт произошел наброс мощности на транзит 220 кВ Актау - Атырау - Уральск - ЕЭС России, что привело к срабатыванию системной противоаварийной автоматики и отключению линий 220 кВ Тенгиз-Бейнеу. Вследствие этого Мангистауская область изолирована от энергосистемы Казахстана с понижением частоты и отключением потребителей.

Далее развитие аварии перешло на Атырауский энергоузел с выделением в изолированную работу от транзита 220 кВ электростанций "Тенгизшевройла" (со сбалансированной нагрузкой), Кашагана (с частичной потерей мощности со 120 до 20 МВт), Атырауской ТЭЦ (с потерей мощности со 180 до 65 МВт), Атырауского НПЗ, системы КТК-К, половины города Атырау и районов области.

По информации властей региона, в 18:14 было подано напряжение на старый завод АНПЗ, в 18:19 - на новый завод АНПЗ.

К настоящему времени электроснабжение города Атырау, по информации Минэнерго страны, полностью восстановлено.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, СБОЙ


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