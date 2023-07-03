КТК-Казахстан обесточен из-за аварии на энергосетях страны

Каспийский трубопроводный консорциум на территории Казахстана оказался обесточен из-за аварийного отключения энергоблока на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК), помимо Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) , сообщила региональная служба коммуникаций Атырауской области.
"По области отключались потребители АНПЗ, КТК-К, половина города Атырау и районы области", - говорится в сообщении региональной службы коммуникаций.
По данным службы, в настоящее время подано напряжение на АНПЗ, идет процесс снятия ограничений.
Как сообщалось, из-за аварийного отключения энергоблока на МАЭК вечером 3 июля был обесточен казахстанский Атырау (адмцентр Атырауской области), а также приостановлена работа на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе.
АНПЗ сообщил, что "из-за просадки электроэнергии аварийно остановились установки завода". С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения.
Просадка была вызвана аварией на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК) - энергоблок был остановлен "из-за резкого увеличения подпитки котла", пояснили на предприятии. Был также обесточен город Атырау (административный центр Атырауской области). В настоящее время ограничения по городу сняты, ремонтные работы на вышедшем из строя энергоблоке начнутся после его остывания, 5 июля, сообщили в ТОО "МАЭК".
В Казахстане действуют три крупных НПЗ - Атырауский, Чимкентский (ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс") и Павлодарский НХЗ (ПНХЗ).
ПНХЗ остановлен на ремонт с 20 июня по 19 июля, а на Чимкентском НПЗ с 3 по 14 июля проводится регенерация части оборудования, на котором производится бензин марки Аи-95. Компенсировать остановку производства Аи-95 на Чимкентском НПЗ должен был Атырауский НПЗ.
В Минэнерго после остановки АНПЗ в понедельник заявили, что запасов ГСМ в Казахстане достаточно.
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