КТК-К принимает нефть от поставщиков в штатном режиме, энергию получает от резервных источников

Каспийский трубопроводный консорциум принимает нефть от поставщиков из Казахстана в штатном режиме, заявили в консорциуме.

Ранее сообщалось, что объекты КТК-К обесточены в связи с аварийным отключением энергоблока на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК).

"НПС Восточного региона КТК (Тенгиз, Атырау, Исатай, Курмангазы) отключены от ВЭС до устранения аварии и нормализации энергоснабжения. В настоящее время электроснабжение объектов АО "КТК-К" осуществляется от резервных источников питания. Прием нефти от поставщиков ведется в штатном режиме", - говорится в сообщении.