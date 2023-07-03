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ТЭК 03.07.2023 20:55

КТК-К принимает нефть от поставщиков в штатном режиме, энергию получает от резервных источников

Каспийский трубопроводный консорциум принимает нефть от поставщиков из Казахстана в штатном режиме, заявили в консорциуме.

Ранее сообщалось, что объекты КТК-К обесточены в связи с аварийным отключением энергоблока на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК).

"НПС Восточного региона КТК (Тенгиз, Атырау, Исатай, Курмангазы) отключены от ВЭС до устранения аварии и нормализации энергоснабжения. В настоящее время электроснабжение объектов АО "КТК-К" осуществляется от резервных источников питания. Прием нефти от поставщиков ведется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КТК, ЧС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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