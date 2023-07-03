КТК-К принимает нефть от поставщиков в штатном режиме, энергию получает от резервных источников

Каспийский трубопроводный консорциум принимает нефть от поставщиков из Казахстана в штатном режиме, заявили в консорциуме.
Ранее сообщалось, что объекты КТК-К обесточены в связи с аварийным отключением энергоблока на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК).
"НПС Восточного региона КТК (Тенгиз, Атырау, Исатай, Курмангазы) отключены от ВЭС до устранения аварии и нормализации энергоснабжения. В настоящее время электроснабжение объектов АО "КТК-К" осуществляется от резервных источников питания. Прием нефти от поставщиков ведется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В Тегеране анонсировали визит главы МИД Ирана в Азербайджан
Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана
Украинские военные уничтожили около 21 тыс. «вагнеровцев» - Зеленский
Асадов провел совещание, посвященное ликвидации последствий схода селей и паводков в мае-июне
Страны ЕС за 4 мес. экспортировали в Азербайджан фармпродукции почти на 58 млн евро
Apple значительно сократила целевые объемы выпуска шлема Vision Pro
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Брюссель рассчитывает на активную роль Мадрида в оказании помощи ЕС Украине - глава ЕК
В Украину в ближайшие недели прибудет несколько десятков танков Leopard 1 от Германии и Дании
В Тбилиси ждут от Киева разъяснений из-за украинских санкций против Georgian Аirways
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Bakcell поддержала семьи шехидов и ветеранов по случаю Гурбан байрамы
Эльмар Гасымов встретился с ректорами ряда престижных турецких вузов в Стамбуле
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС