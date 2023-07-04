В июле состоится бизнес-миссия российских компаний в Азербайджан

В июле состоится деловая поездка представителей российских компаний в Азербайджан. Миссия организована АО "Химград" (Татарстан) при поддержке Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO). Миссия организована с целью ознакомления деятельности промышленных парков и свободно-экономической зоны, с условиями, созданными для бизнесмена в сфере химической промышленности, а также знакомством со сферой ковроткачества. Б.Рустамбеков

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