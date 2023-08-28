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Регион 28.08.2023 18:15

Совбез РФ: предложение России направить миссию ОДКБ в Армению конфликта остается в силе

Предложение российской стороны направить мониторинговую миссию ОДКБ в Армению, на границу с Азербайджаном не было реализовано, но остается в силе, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

"По инициативе России было предложено направить в район конфликта мониторинговую миссию ОДКБ. К сожалению, решение о ее развертывании на армяно-азербайджанской границе не было реализовано, но предложение остается в силе", - заявил Шевцов в интервью "Российской газете".

По его словам, в настоящее время РФ прилагает все усилия для претворения в жизнь достигнутых в 2020 году трехсторонних договоренностей на высшем уровне - российские миротворцы (в Карабахе -ИФ) выполняют задачи по предотвращению эскалации, ведется работа над мирным договором, разблокированием транспортных коридоров, восстановлением экономических связей, делимитацией границы, укреплением доверия.

"Мы фиксируем настойчивые попытки США, ЕС, отдельных западных стран и их агентов влияния вмешаться в процесс карабахского урегулирования, дискредитировать российское присутствие в регионе и усилить свои позиции", - отметил замсекретаря СБ РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, АРМЕНИЯ, МИССИЯ


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