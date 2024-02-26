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Регион 26.02.2024 13:57

Песков ответил Пашиняну: устав ОДКБ не предусматривает такой статус, как «замороженное членство»

В Кремле заявили, что намерены до конца прояснить позицию Армении по вопросу его участия в Организации Договора о коллективной безопасности, поскольку устав этой организации не предусматривает такой статус, как "замороженное членство".

На вопрос журналистов, появилась ли ясность в вопросе дальнейшего участия Армении в деятельности ОДКБ после заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о замораживании членства в этой организации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет, пока не появилась. Здесь у нас достаточно частые контакты с нашими армянскими партнерами, и, конечно же, мы будем это прояснять".

"Потому что если исходить из соответствующих документов, такого режима ("замороженного членства" - ИФ) де-юре просто не существует в плане ОДКБ. Будем общаться, будем выяснять", - добавил представитель Кремля.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, АРМЕНИЯ, ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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