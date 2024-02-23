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СНГ 23.02.2024 18:43

МИД РФ: Россия ожидает разъяснений относительно высказываний Пашиняна об участии Армении в ОДКБ

Российская сторона рассчитывает получить от Еревана разъяснения по двусторонним каналам в связи с заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно участия в ОДКБ, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Ожидаем исчерпывающих разъяснений по двусторонним каналам на предмет того, что же в действительности стоит за высказываниями Н.В.Пашиняна по поводу "заморозки участия" Армении в Договоре о коллективной безопасности и в самой Организации", - сообщили журналистам на Смоленской площади.

В Москве исходят из того, что "Республика Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ - со всеми вытекающими из этого статуса правами и обязательствами", отметили в МИД России.

Вместе с тем, в МИД РФ "с сожалением констатировали, что динамика участия Еревана в мероприятиях Организации снизилась, что явно не отвечает интересам дружественного армянского народа и задачам обеспечения безопасности страны".

"Надеемся, что в Ереване придут к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны обсуждаться и устраняться в спокойном, доверительном диалоге, а не путем их будирования в публичном пространстве", - сказано в сообщении.

В нем также говорится, что российская сторона "категорически не приемлет упреки армянских властей насчет якобы невыполнения ОДКБ своего мандата и обязательств по отношению к Еревану в ходе известных событий в регионе, произошедших в 2021 и 2022 годах".

Ранее в пятницу Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ, но не рассматривает вопрос о выводе российской военной базы с территории республики.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ОДКБ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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