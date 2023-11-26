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Регион 26.11.2023 15:30

В Кремле рассчитывают, что Армения сделает выбор в пользу расширенного участия в работе ОДКБ

В Кремле надеются, что Армения вернется к "расширенному участию" в работе ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть позиция Армении, она хорошо известна. Не во всем мы можем согласиться, потому что ОДКБ сохраняет свою востребованность. Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока. Поэтому мы надеемся, что именно таким путем мы пойдем дальше, и надеемся, что и наши армянские друзья тоже все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации", - заявил Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Отрывок из интервью был показан в программе "Вести недели".

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, АРМЕНИЯ, УЧАСТИЕ


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