Песков: надеемся, что Ереван не меняет векторы своей внешней политики

В Кремле сожалеют по поводу отсутствия на саммите ОДКБ представителей Армении и надеются, что это страна не меняет вектор своей внешней политики.
"Мы можем выразить сожаление в этой связи (в связи с отсутствием представителей Армении на саммите - ИФ). ОДКБ продолжает свою работу. (...) ОДКБ заинтересована, чтобы Армения продолжала свое участие. Надеемся, что Армения не меняет вектора своей внешней политики и остается нашим союзником, нашим партнером стратегическим и в двустороннем плане, и в плане взаимодействия в многосторонних форматах. Будем дальше с ними разговаривать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту программы ВГТРК "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, которое он опубликовал в своем телеграм-канале.
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