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СНГ 12.01.2024 17:56

Перед ОДКБ стоят многоплановые задачи по совершенствованию военной составляющей организации - генсек

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на совещании в пятницу обозначил приоритеты деятельности Объединенного штаба (ОШ) Организации Договора о коллективной безопасности на 2024 год, сообщил пресс-секретарь ОШ Владислав Щегрикович журналистам.

"Подводя итоги мероприятия, Тасмагамбетов подчеркнул, что реализация приоритетов Республики Казахстан в период председательства в Организации в 2024 году, а также решений ноябрьской 2023 года сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ предполагает новые многоплановые задачи по совершенствованию военной составляющей ОДКБ. Для их решения есть готовность и необходимый потенциал", - сказал Щегрикович.

Начальник ОШ ОДКБ Андрей Сердюков среди приоритетных задач 2024 года отметил, в частности, "совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы развития военной составляющей ОДКБ, продолжение работы совместно с секретариатом ОДКБ и оборонными ведомствами по совершенствованию системы кризисного реагирования", сообщил пресс-секретарь,

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, ВОЙСКА, БОЕГОТОВНОСТЬ


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