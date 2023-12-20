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Регион 20.12.2023 12:35

Генсек ОДКБ 21 декабря отправится в Ереван на встречу с главой МИД республики

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов планирует 21 декабря посетить Армению для встречи с главой внешнеполитического ведомства республики, сообщила ОДКБ в среду.

"21 декабря 2023 года планируется визит генерального секретаря ОДКБ в Ереван, в рамках которого состоится встреча с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном", - сказано в сообщении.

В ходе встречи предполагается "обсуждение итогов совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ и сессии СКБ ОДКБ, состоявшихся в ноябре 2023 года в Минске", говорится в пресс-релизе.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ОДКБ, ВИЗИТ


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