Генсек ОДКБ 21 декабря отправится в Ереван на встречу с главой МИД республики

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов планирует 21 декабря посетить Армению для встречи с главой внешнеполитического ведомства республики, сообщила ОДКБ в среду.

"21 декабря 2023 года планируется визит генерального секретаря ОДКБ в Ереван, в рамках которого состоится встреча с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном", - сказано в сообщении.

В ходе встречи предполагается "обсуждение итогов совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ и сессии СКБ ОДКБ, состоявшихся в ноябре 2023 года в Минске", говорится в пресс-релизе.