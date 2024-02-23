В ОДКБ заявили, что не получали заявлений о приостановке членства от Армении

Организация договора о коллективной безопасности не получала официальных заявлений от Армении о приостановке участия в деятельности ОДКБ.
"В секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОДКБ в пятницу.
"Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся организацией в последнее время", - сказали в пресс-службе.
Армения заморозила свое участие в ОДКБ, но не рассматривает вопрос о выводе российской военной базы с территории республики, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян интервью телеканалу France 24.
"Реакция ОДКБ не соответствовала реальности в отношении Армении, в частности в 2021, в 2022 годах, и очевидно это не могло остаться не замеченным со стороны Армении. Сегодня на практике мы фактически заморозили наше участие в этом договоре, в этой организации. Что будет завтра... Посмотрим", - сказал Пашинян.
В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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