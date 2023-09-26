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Карабах 26.09.2023 14:24

Любая международная миссия в Карабахе возможна только с согласия Азербайджана - Песков

В Кремле заявили, что пока не видят конкретики по идее США создать международную миссию для отправки в Карабах, при этом напомнили, что для реализации подобных инициатив обязательно необходимо согласие Азербайджана.

"Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. Потом, любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны, нужно себе отдавать отчет в первую очередь именно в этом", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, США, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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