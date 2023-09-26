Любая международная миссия в Карабахе возможна только с согласия Азербайджана - Песков

В Кремле заявили, что пока не видят конкретики по идее США создать международную миссию для отправки в Карабах, при этом напомнили, что для реализации подобных инициатив обязательно необходимо согласие Азербайджана.

"Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. Потом, любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны, нужно себе отдавать отчет в первую очередь именно в этом", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.