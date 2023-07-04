Назначен новый посол Таджикистана в Азербайджане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о назначении Абдурахмона Илхома Баротзода новым послом в Азербайджане. Документ опубликован на сайте главы Таджикистана. Прежний глава таджикской дипмиссии в Баку Рустам Соли был освобожден от должности в связи с уходом на пенсию. Р.Керимов

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