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Внешняя политика 04.07.2023 14:05

Назначен новый посол Таджикистана в Азербайджане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о назначении Абдурахмона Илхома Баротзода новым послом в Азербайджане.

Документ опубликован на сайте главы Таджикистана.

Прежний глава таджикской дипмиссии в Баку Рустам Соли был освобожден от должности в связи с уходом на пенсию.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТАДЖИКИСТАН, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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