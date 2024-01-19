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СНГ 19.01.2024 16:02

Президент Таджикистана поручил сократить штат ГАИ на треть

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совбеза республики освободил от должности руководителей ряда правоохранительных, надзорных органов и силовых структур, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент страны всесторонне обсудил состояние обеспечения безопасности и стабильности, верховенства закона, правопорядка и борьбы с преступностью в стране, в том числе в Хатлонской области. На этой основе было отмечено несоблюдение требований уровня исполнения земельного законодательства, предотвращения и борьбы с террористическими и экстремистскими преступлениями, незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой, транснациональными организованными преступлениями, коррупционными и экономическими преступлениями, имеющими коррупционный характер, другими опасными для общества преступлениями", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что руководители указанных областных, зональных органов, нескольких городов и районов Хатлонской области "допустили безответственность в исполнении служебных обязанностей".

В связи с многочисленными случаями нарушения и несоблюдения требований законодательства и военных уставов Рахмон поручил руководителям правоохранительных органов освободить от должности ряд высокопоставленных чиновников по области.

От должностей освобождены также руководители нескольких управлений Агентства по контролю за наркотиками.

Министру обороны и командующему Пограничными войсками Госкомитета нацбезопасности поручено освободить от должности командиров войсковых частей, допустивших нарушения закона, принять решительные меры по устранению неуставных отношений и отчитаться о результатах в письменном виде в течение 10 дней.

Президент страны обратил внимание на вопрос аттестации - служебной проверки работников Госавтоинспекции МВД Таджикистана и поручил сократить рабочие штаты этого органа на 30%.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СИЛОВИКИ, КАДРЫ


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