ЦБА и ЕБРР обсудили вопросы сотрудничества

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили деятельность ЕБРР в Азербайджане, сообщил глава ЦБ Талех Казымов.
«Провели встречу с делегацией возглавляемой исполнительным директором ЕБРР по Восточной Европе и Кавказскому региону Маттео Патроне. На встрече были представлены новый региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Дракинос и новый руководитель азербайджанского офиса Натали Муравидзе. В ходе встречи обсудили деятельность ЕБРР в Азербайджане, состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества в реализации стратегии финансового сектора Азербайджана на 2023-2027 годы. Также обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества», - написал в своем Twitter-аккаунте Казымов.
Б.Рустамбеков
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