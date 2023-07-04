ЦБА и ЕБРР обсудили вопросы сотрудничества

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили деятельность ЕБРР в Азербайджане, сообщил глава ЦБ Талех Казымов.

«Провели встречу с делегацией возглавляемой исполнительным директором ЕБРР по Восточной Европе и Кавказскому региону Маттео Патроне. На встрече были представлены новый региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Дракинос и новый руководитель азербайджанского офиса Натали Муравидзе. В ходе встречи обсудили деятельность ЕБРР в Азербайджане, состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества в реализации стратегии финансового сектора Азербайджана на 2023-2027 годы. Также обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества», - написал в своем Twitter-аккаунте Казымов.

Б.Рустамбеков