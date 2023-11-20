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Финансы 20.11.2023 13:32

ЦБ Азербайджана и ЕБРР обсудили потенциальные направления сотрудничества

Представители Центробанка Азербайджана и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в понедельник в Баку провели встречу, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ЦБА.

«В ходе встречи с делегацией во главе с исполнительным директором ЕБРР по финансовым институтам Фрэнсисом Малиджем были обсуждены текущие тенденции в экономике и банковском секторе Азербайджана, приоритеты банковского регулирования, содействие инклюзивности в финансовой отрасли», - отмечается в информации.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по текущим и потенциальным направлениям сотрудничества ЦБ и ЕБРР.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, ЕБРР, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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