ЦБ Азербайджана и ЕБРР обсудили потенциальные направления сотрудничества

Представители Центробанка Азербайджана и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в понедельник в Баку провели встречу, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ЦБА.
«В ходе встречи с делегацией во главе с исполнительным директором ЕБРР по финансовым институтам Фрэнсисом Малиджем были обсуждены текущие тенденции в экономике и банковском секторе Азербайджана, приоритеты банковского регулирования, содействие инклюзивности в финансовой отрасли», - отмечается в информации.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по текущим и потенциальным направлениям сотрудничества ЦБ и ЕБРР.
Х.Насирзаде
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