Манат подорожал к евро, рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 июля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 5 июля ЦБА установил на уровне 1.8476 маната/1EUR (4 июля - 1.8531 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 июля установил на уровне 0.0189 манат/1RUB (4 июля - 0.0192 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 5 июля ЦБА установил на уровне 0.0654 манат/1TRY (4 июля - 0.0655 манат/1TRY).
Х.Насирзаде
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