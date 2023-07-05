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ТЭК 05.07.2023 14:51

Глава Минэнерго Азербайджана призвал членов ОПЕК+ подумать о будущем организации и отрасли

Страны-производители ОПЕК+ призывают других присоединиться к альянсу, включая потребителей.

Как заявил в ходе семинара ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, Саудовская Аравия объявила о добровольном снижении добычи нефти не для себя и стран ОПЕК+, а для всего нефтяного рынка.

Он отметил, что спрос на углеводороды увеличивается, и до плато спроса, о котором говорят, еще далеко - спрос на нефть растет, а инвестиций не хватает.

В свою очередь президент конференции ОПЕК в текущем году министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Ондо сказал, что увеличение числа участников ОПЕК+ добавит рынку прозрачности и предсказуемости.

"Мы должны подумать о будущем организации и о будущем отрасли. Я должен учитывать вопросы инвестиций в отрасль, которые снижаются. Нужна более широкая дискуссия", - также сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, отметив, что на пике инвестиции в сектор составляли $900 млрд в год, а в 2021 году - только $300 млрд.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УСИЛИЯ, КОНСОЛИДАЦИЯ


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