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Внешняя политика 05.07.2023 21:37

Азербайджан построит школу в Палестине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял министра иностранных дел Палестины Рияда Аль-Малики.

Как отмечается в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства, Алиев заявил, что «на обращение о строительстве Азербайджаном школы в Палестине, прозвучавшее в ходе его встречи с премьер-министром Мухаммедом Штайе был дан положительный ответ, и данный проект в скором времени будет реализован».

Он расценил открытие дипломатического представительства Азербайджана в Палестине как позитивный шаг.

В свою очередь Рияд Аль-Малики выразил уверенность в том, что открытие диппредставительства Азербайджана в Палестине и визит главы азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхуна Байрамова в страну весной этого года «придадут серьезный импульс развитию двусторонних связей между Азербайджаном и Палестиной».

Он добавил, что палестинский народ «высоко ценит постоянную гуманитарную помощь и поддержку, оказываемую Азербайджаном Палестине».

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - говорится в информации.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАЛЕСТИНА, ШКОЛА, ВСТРЕЧА


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