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Дальнее зарубежье 06.07.2023 09:38

Байден не поддерживает идею назначения фон дер Ляйен генсеком НАТО

В Вашингтоне опровергают сообщения о том, что президент США Джо Байден хотел бы видеть на посту генсекретаря НАТО председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пишет газета Times со ссылкой на источники.

"Вопрос о назначении следующего главы НАТО по-прежнему остается открытым. При этом в США опровергают заявления о том, что президент Байден якобы поддерживает выдвижение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на этот пост", - говорится в статье.

Высокопоставленные источники в Вашингтоне опровергли сообщения о том, что Байден "сделал ставку на фон дер Ляйен как на кандидата, который должен стать генсекретарем НАТО в следующем году", отмечает издание.

Ранее The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщило, что Байден настаивает на назначении на пост генсека НАТО именно фон дер Ляйен.

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Тэги: США, БАЙДЕН, НАТО, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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