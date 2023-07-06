Байден не поддерживает идею назначения фон дер Ляйен генсеком НАТО

В Вашингтоне опровергают сообщения о том, что президент США Джо Байден хотел бы видеть на посту генсекретаря НАТО председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пишет газета Times со ссылкой на источники.

"Вопрос о назначении следующего главы НАТО по-прежнему остается открытым. При этом в США опровергают заявления о том, что президент Байден якобы поддерживает выдвижение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на этот пост", - говорится в статье.

Высокопоставленные источники в Вашингтоне опровергли сообщения о том, что Байден "сделал ставку на фон дер Ляйен как на кандидата, который должен стать генсекретарем НАТО в следующем году", отмечает издание.

Ранее The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщило, что Байден настаивает на назначении на пост генсека НАТО именно фон дер Ляйен.