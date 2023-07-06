Байден не поддерживает идею назначения фон дер Ляйен генсеком НАТО

В Вашингтоне опровергают сообщения о том, что президент США Джо Байден хотел бы видеть на посту генсекретаря НАТО председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пишет газета Times со ссылкой на источники.
"Вопрос о назначении следующего главы НАТО по-прежнему остается открытым. При этом в США опровергают заявления о том, что президент Байден якобы поддерживает выдвижение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на этот пост", - говорится в статье.
Высокопоставленные источники в Вашингтоне опровергли сообщения о том, что Байден "сделал ставку на фон дер Ляйен как на кандидата, который должен стать генсекретарем НАТО в следующем году", отмечает издание.
Ранее The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщило, что Байден настаивает на назначении на пост генсека НАТО именно фон дер Ляйен.
Абдоллахиан ожидает, что его беседа с президентом Алиевым откроет новую страницу в отношениях Азербайджана и ИРИ
Карабахские армяне будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана - посол в Нидерландах
Банки в Азербайджане на валютном аукционе в четверг приобрели около $16 млн
АЖД в I полугодии 2023г увеличили перевозки пассажиров на 52%
Аварийно отключившийся энергоблок МАЭК отремонтирован и перезапущен
В 2024 году Гран-при Азербайджана пройдет в сентябре
Армения продолжает устраивать экокатастрофу вдоль границы с Азербайджаном - Алиев
Футболиста Неймара оштрафовали на $3,3 млн за нарушение эко-норм при создании гигантского искусственного водоема
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Nar» приглашает молодежь усовершенствовать свои ораторские навыки
Легко вносите средства на счета Yelo Bank с помощью ExpressPay
7 студентов Бакинской высшей школы нефти удостоились стипендии правительства Германии
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС