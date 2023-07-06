Республиканцы Конгресса США запрашивают у Секретной службы подробности об обнаруженном в Белом доме кокаине

Сенатор-республиканец Том Коттон в среду потребовал от Секретной службы информацию о найденном в Белом доме кокаине, сообщает Axios.
Коттон в письме директору Секретной службы Кимберли Читл призвал "быстро" обнародовать информацию о том, где именно в комплексе Белого дома было обнаружено вещество.
"Американский народ заслуживает того, чтобы знать, были ли обнаружены запрещенные наркотики в районе, где осуществляется обмен конфиденциальной информацией", - написал Коттон.
Республиканец запросил "полный список" людей, которые не проходят полную проверку безопасности в Белом доме и информацию о том, как часто Секретная служба "сталкивалась с незаконными наркотиками в комплексе Белого дома" за последние пять лет.
Он также поинтересовался, будет ли Секретная служба использовать свои возможности для установления личности подозреваемого.
В свою очередь, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что контролируемый республиканцами комитет по надзору запросит у Секретной службы информацию по найденному в Белом доме кокаину.
"Мы, республиканцы по надзору, собираемся спросить Секретную службу о кокаине, найденном в Белом доме", - написала она в твиттере.
Тейлор Грин отметила, что также хотела бы знать, могут ли сотрудники, администрация Белого дома, а также Хантер Байден (сын президента США - ИФ) пройти тест на наркотики.
"И какой список лекарств или наркотических препаратов принимает Джо (Джо Байден, президент США - ИФ)?" - спросила республиканка.
По информации Секретной службы, 2 июля в одной из зон Белого дома, используемых обслуживающим персоналом, обнаружили следы вещества белого цвета, часть здания из-за этого инцидента эвакуировали. Субстанцию отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это кокаин.
Пока неизвестно, как именно кокаин попал в Белый дом. Проводится расследование.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в среду отметила, что порошок был найден в "оживленном" месте Белого дома, доступном для посетителей.
Президент Джо Байден во время инцидента отсутствовал: еще на минувшей неделе он отбыл в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.
В 2014 году сын Джо Байдена Хантер Байден был исключен из резерва ВМС США за употребление наркотиков. По ее данным, летом 2013 года сын вице-президента, планировавший работать в пресс-службе ВМС, прошел тест на употребление наркотиков, который дал положительный результат на кокаин.
В американских СМИ неоднократно появлялась информация о связях Хантера Байдена с наркотиками, прежде всего с кокаином.
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