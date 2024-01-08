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В Белом доме заявили, что шеф Пентагона Остин останется на своем посту

Отставки главы Пентагона Ллойда Остина из-за ситуации вокруг его госпитализации не планируется, заявил представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби.

"Не планируется ничего другого, кроме того, что Остин останется на своем посту", - сказал Кирби в понедельник на брифинге.

По его словам, президент США Джо Байден уважает Остина и то, как министр обороны "справился с многочисленными кризисными ситуациями за последние три года работы". Кирби добавил, что глава Пентагона будучи в больнице приступил к выполнению своих обязанностей.

Остин был ранее госпитализирован после проведения не называемой медицинской процедуры. При этом, как отмечали американские СМИ, министр обороны несколько дней не уведомлял об этом руководство администрации США. Позднее Остин распространил заявление, в котором признал, что совершил ошибку, не поставив Белый дом в известность о том, что его госпитализируют.

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Тэги: США, БЕЛЫЙ/ДОМ, ПЕНТАГОН


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