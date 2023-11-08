США истратили 96% от выделенных на помощь Украине средств - Белый дом

Администрация США израсходовала примерно 96% от объема средств, которые Конгресс выделил для помощи Киеву с начала спецоперации России на Украине, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"Если рассматривать все средства, более $60 млрд, которые мы выделили на помощь Украине с начала там боевых действий, то мы истратили около 96%. Речь идет о деньгах не только на военную помощь, но и на финансово-экономическую поддержку, гумпомощь", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме.
"И мы израсходовали свыше 90% от средств, которые были выделены именно на военную помощь", - добавил он.
В настоящее время администрация США добивается от Конгресса выделения дополнительных средств для дальнейшего оказания помощи Украине.
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