В Тегеране опровергают заявления США о попытках Ирана перехватить два танкера близ Ормузского пролива

Иран вопреки утверждениям ВМС США не предпринимал попыток перехвата двух нефтяных танкеров около Ормузского пролива, сообщает в четверг "Мехр" со ссылкой на источник в иранских военных кругах.
"Информированный источник отверг заявление ВМС США, что Иран пытался захватить два танкера у Ормузского пролива", - отмечает агентство.
Однако другой информации источник предоставлять не стал. Иранские власти пока официально не прокомментировали обвинения американской стороны.
Накануне в Пятом флоте ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив, заявили, что иранские военные пытались задержать два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива ранним утром в среду.
"ВМС США немедленно ответили и предотвратили эти попытки перехвата", - заявил представитель Пятого флота Тим Хоукинс.
По его информации, иранские моряки открыли огонь в сторону одного из танкеров. При этом выстрелы не нанесли урона судну, шедшему под флагом Багамских островов и принадлежащему Греции. Оба судна в итоге продолжили следование по своему маршруту после инцидента.
В свою очередь "Мехр" напоминает, что США неоднократно задерживали принадлежащие Ирану танкеры, направлявшиеся в другие страны, под предлогом санкций против иранского нефтяного экспорта. Вместе с тем, отмечает агентство, в апреле иранские военные за неделю задержали два танкера - в Персидском заливе и в Оманском заливе: один из-за судебного разбирательства, а второй после инцидента на море с участием иранского рыболовецкого судна.
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