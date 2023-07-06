Минэнерго Болгарии будет вести переговоры с Украиной по поводу продажи Киеву оборудования для АЭС

Болгарские парламентарии большинством голосов делегировали министру энергетики страны ведение переговоров с его украинским коллегой по возможности продажи Киеву оборудования, предназначавшегося для АЭС "Белене", информирует в четверг Болгарское национальное радио (БНР). Это решение поддержали 135 депутатов, "против" высказались 57. Ранее БНР сообщило, что Украина проявила интерес к приобретению реакторов, предназначавшихся для АЭС "Белене". Болгария от реализации этого проекта отказалась в 2012 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».