Минэнерго Болгарии будет вести переговоры с Украиной по поводу продажи Киеву оборудования для АЭС

Болгарские парламентарии большинством голосов делегировали министру энергетики страны ведение переговоров с его украинским коллегой по возможности продажи Киеву оборудования, предназначавшегося для АЭС "Белене", информирует в четверг Болгарское национальное радио (БНР).
Это решение поддержали 135 депутатов, "против" высказались 57.
Ранее БНР сообщило, что Украина проявила интерес к приобретению реакторов, предназначавшихся для АЭС "Белене". Болгария от реализации этого проекта отказалась в 2012 году.
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