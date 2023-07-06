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ТЭК 06.07.2023 21:07

Минэнерго Болгарии будет вести переговоры с Украиной по поводу продажи Киеву оборудования для АЭС

Болгарские парламентарии большинством голосов делегировали министру энергетики страны ведение переговоров с его украинским коллегой по возможности продажи Киеву оборудования, предназначавшегося для АЭС "Белене", информирует в четверг Болгарское национальное радио (БНР).

Это решение поддержали 135 депутатов, "против" высказались 57.

Ранее БНР сообщило, что Украина проявила интерес к приобретению реакторов, предназначавшихся для АЭС "Белене". Болгария от реализации этого проекта отказалась в 2012 году.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, УКРАИНА, АЭС


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