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Внешняя политика 06.07.2023 16:15

Президент Албании прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Албании Байрам Бегай в четверг прибыл с визитом в Азербайджан, сообщают официальные СМИ.

Как сообщалось ранее, в рамках визита намечены переговоры Бегая с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых главы государств обсудят двустороннее сотрудничество, в частности в энергетической сфере.

По окончании встречи главы государств выступят с заявлениями для прессы.

Бегай совершает визит в Азербайджан по приглашению Алиева.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АЛБАНИЯ, ВИЗИТ


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