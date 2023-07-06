Президент Албании прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Албании Байрам Бегай в четверг прибыл с визитом в Азербайджан, сообщают официальные СМИ.

Как сообщалось ранее, в рамках визита намечены переговоры Бегая с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых главы государств обсудят двустороннее сотрудничество, в частности в энергетической сфере.

По окончании встречи главы государств выступят с заявлениями для прессы.

Бегай совершает визит в Азербайджан по приглашению Алиева.

Р.Керимов