Алиев и Рама обсудили участие Азербайджана в газификации Албании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу провел в Баку встречу с премьер-министром Албании Эди Рамой в формате тет-а-тет.

В информации на сайте президента Азербайджана говорится, что на встрече были затронуты двусторонние отношения. "Алиев высоко оценил поддержку Албании справедливой позиции Азербайджана в ООН и других международных организациях и сказал, что Азербайджан, в свою очередь, всегда защищает интересы Албании в этих институтах", - подчеркивается в сообщении.





Кроме этого, стороны обсудили расширение газопровода ТАР, а также была отмечена важная роль Албании в этой области. Алиев и Рама обменялись мнениями по инвестициям Азербайджана в реализации проекта газификации Албании.





Помимо этого, на встрече состоялся обмен мнениями относительно нормализации азербайджано-армянских отношений.





Алиев и Рама также провели встречу в расширенном составе.





Х.Насирзаде