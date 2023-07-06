Администрация США обсуждает передачу Украине кассетных боеприпасов - Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена активно обсуждает идею поставки Украине кассетных боеприпасов, о каких-то решениях сообщать рано, заявил журналистам в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

"По словам председателя (Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка - ИФ) Милли, ведутся активные обсуждения этого вопроса, но новостей по этому поводу у меня сейчас нет", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста, принял ли Байден решение по поставкам кассетных боеприпасов Украине.

"Наше внимание сейчас сфокусировано на том, чтобы продолжать передавать Украине разные типы оружия, которое украинская сторона очень эффективно применяет", - добавил он.