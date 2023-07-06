Администрация США обсуждает передачу Украине кассетных боеприпасов - Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена активно обсуждает идею поставки Украине кассетных боеприпасов, о каких-то решениях сообщать рано, заявил журналистам в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
"По словам председателя (Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка - ИФ) Милли, ведутся активные обсуждения этого вопроса, но новостей по этому поводу у меня сейчас нет", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста, принял ли Байден решение по поставкам кассетных боеприпасов Украине.
"Наше внимание сейчас сфокусировано на том, чтобы продолжать передавать Украине разные типы оружия, которое украинская сторона очень эффективно применяет", - добавил он.
Азербайджан и Сомали планируют начать межмидовские политические консультации
МИД Азербайджана обвинил Пашиняна в отказе от выполнения обязательств Армении
Азербайджан и Уганда планируют начать межмидовские политические консультации
Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для США и Европы
Международные резервы Украины достигли рекордных $39 млрд
Европа лицемерит, скупая СПГ по всему миру и призывая Африку и Азию не жечь уголь - глава Crescent Petroleum
В 2024 году Гран-при Азербайджана пройдет в сентябре
Армения продолжает устраивать экокатастрофу вдоль границы с Азербайджаном - Алиев
Футболиста Неймара оштрафовали на $3,3 млн за нарушение эко-норм при создании гигантского искусственного водоема
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Завтра в Бакинской высшей школе нефти состоится Выпускной вечер
«Nar» приглашает молодежь усовершенствовать свои ораторские навыки
Легко вносите средства на счета Yelo Bank с помощью ExpressPay
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС