По данным соцопроса, почти половина американцев считает, что наилучший возраст для президента - 50 лет

Около половины американцев предпочли бы президента в возрасте 50 лет, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pew Research Center.
Согласно опросу, 49 % респондентов заявили, что лучший возраст для президента - 50 лет.
24 % считают, что президент должен быть в возрасте 60 лет, а 17 % называют оптимальным возрастом для главы государства 40 лет.
При этом только 3% опрошенных заявили, что лучший возраст для избрания президентом - это 70 лет и старше.
Опрос иллюстрирует несоответствие между желаниями многих американцев иметь более молодого лидера и возрастом кандидатов в президенты.
Так, президенту США Джо Байдену, который выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах в 2024 году от Демократической партии, на данный момент 80 лет.
А его основному сопернику и ведущему кандидату от Республиканской партии, бывшему президенту США Дональду Трампу - 77 лет.
Опрос проводился с 5 по 11 июня. В нем приняли участие в общей сложности 5 тыс. 115 респондентов. Допустимая погрешность для всей выборки составила плюс-минус 1,7 процентных пункта.
Азербайджан передаст Уганде председательство в ДН в январе 2024г - МИД
Алиев и Бегай проводят переговоры в формате тет-а-тет
Азербайджан и Сомали планируют начать межмидовские политические консультации
В Женеве проведено заседание Рабочей группы по вступлению Азербайджана в ВТО
Промпроизводство в Германии в мае неожиданно снизилось
Азербайджан и Россия обсудили совместную эксплуатацию Самурского гидроузла
Суд в Азербайджане приговорил к 11,5 годам лишения свободы двух армянских военных - членов диверсионной группы
В 2024 году Гран-при Азербайджана пройдет в сентябре
Армения продолжает устраивать экокатастрофу вдоль границы с Азербайджаном - Алиев
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Завтра в Бакинской высшей школе нефти состоится Выпускной вечер
«Nar» приглашает молодежь усовершенствовать свои ораторские навыки
Легко вносите средства на счета Yelo Bank с помощью ExpressPay
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС