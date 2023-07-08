Эрдоган надеется на встречу с Путиным в Турции в августе

Турецкий президент Реджеп Эрдоган рассчитывает на то, что президент России Владимир Путин посетит Турцию в августе. "Вчера в Стамбуле я провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я надеюсь встретиться с президентом России Владимиром Путиным в августе", - сказал Эрдоган в субботу на встрече с жителями города Байбурт на северо-востоке Турции.

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