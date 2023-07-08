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Регион 08.07.2023 20:07

Эрдоган надеется на встречу с Путиным в Турции в августе

Турецкий президент Реджеп Эрдоган рассчитывает на то, что президент России Владимир Путин посетит Турцию в августе.

"Вчера в Стамбуле я провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я надеюсь встретиться с президентом России Владимиром Путиным в августе", - сказал Эрдоган в субботу на встрече с жителями города Байбурт на северо-востоке Турции.

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Тэги: ЭРДОГАН, ПУТИН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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