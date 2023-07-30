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Регион 30.07.2023 09:35

Путин сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Эрдоганом, который может состояться 2 августа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в предстоящую среду у него может состояться телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а возможный визит в Турцию в августе еще будет обсуждаться.

"Мы хотели переговорить по телефону - президент Эрдоган предлагал разговор в не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня - ему неудобно, предложил завтра - ему тоже неудобно. Но договорились на разговор, по-моему, на среду", - заявил Путин в субботу журналистам.

Отвечая на вопрос о возможности своего визита в Турцию в августе этого года, Путин сказал: "Я не знаю, мы договаривались о том, что мы увидимся: или он к нам приедет, или я к нему съезжу. Посмотрим. Он меня приглашал еще до выборов (в Турции), но мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему".

"Визит за неделю или за несколько недель до выборов можно было рассматривать как попытку оказать влияние на внутриполитические процессы - ни ему, ни мне это не нужно. И мы решили нашу встречу перенести. Но мы так и не договорились, либо у нас, либо у них, посмотрим", - пояснил президент РФ.

Касаясь вопроса о газовом хабе в Турции, Путин сказал, что этот вопрос остается на повестке дня.

"Я хочу, чтобы было понятно - это ведь не нефть и не нефтехранилище, это газ. И мы, и наши турецкие друзья это знают. Речь идет о создании электронной торговой площадки. Мы не собираемся там хранить газ в огромных количествах. Просто это удобное место для организации такой площадки - электронных торгов, потому что Турция стала транзитной страной для Европы, и, в принципе, ее роль как транзитной страны имеет тенденцию к увеличению", - сказал глава государства.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЭРДОГАН, ПЛАНЫ


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