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Регион 02.08.2023 22:51

Путин и Эрдоган условились определиться по месту и срокам встречи

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в ближайшее время определиться по срокам и месту встречи, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Они давно собирались встречаться, еще до выборов президентских в Турции, но перед выборами решили этого не делать, дабы не дать пищу для злопыхателей, которые сразу бы начали обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела в Турции, поэтому решили это сделать после. Выборы прошли, график напряженный и у Эрдогана (...). Они несколько раз говорили и по телефону, и условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это произойдет, и по срокам", - сказал Песков журналистам в среду.

Повестка дня предстоящей встречи - двусторонние отношения, украинский вопрос, "зерновая сделка" и обмен мнениями по мировым делам, уточнил Песков.

При этом он уточнил, что место российско-турецкой встречи на высшем уровне встречи еще предстоит определить.

"Это необязательно Турция, но Эрдоган приглашает к себе. Вы знаете, что сам президент (РФ - ИФ) на ночной пресс-конференции в Санкт-Петербурге говорил, что сейчас как раз время, когда он должен быть в стране. Поэтому ему тяжело сейчас осуществлять какие-то визиты", - сказал Песков.

Детали предстоит согласовать по дипканалам, добавил пресс-секретарь.

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Тэги: ПУТИН, ЭРДОГАН, ДОГОВОРЕННОСТИ


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