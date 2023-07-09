Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8516 RUR   0.0185 GBR   2.1659 TRY   0.0651

Цена на нефть

07.07 $/bbl +/- WTI 73.86 +2.06 Brent 78.47 +1.95

Дальнее зарубежье 09.07.2023 09:05

Байден с 9 по 13 июля посетит Великобританию, Финляндию, саммит НАТО в Вильнюсе

Президент США Джо Байден с 9 по 13 июля совершит турне по Европе, в рамках которого посетит Великобританию, саммит НАТО в Вильнюсе и Финляндию.

"Вначале президент Байден совершит поездку в Лондон на переговоры с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком для дальнейшего укрепления близких отношений между нашими народами. Затем президент поедет в Литву в Вильнюс для участия в 74-м саммите НАТО с 11 по 12 июля", - говорилось в заявлении Белого дома.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу отметил, что в Лондоне Байден посетит форум, посвященный проблемам климата и чистой энергии.

Салливан также сообщил, что в Литве президент США встретится с президентом Гитанасом Науседой, а также с лидерами стран НАТО и стран-партнеров альянса из Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

После саммита Байден выступит в Вильнюсе с "важным обращением" вечером в среду. Во время своей речи президент будет говорить о важных современных проблемах, начиная с ситуации на Украине и заканчивая климатическим кризисом, добавил Салливан.

13 июля американский лидер посетит Хельсинки. При этом в финской столице Байден встретится не только с премьер-министром страны Саули Ниинистё, но посетит саммит стран Северной Европы. В нем примут участие премьер Швеции Ульф Кристерссон, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер Дании Метте Фредериксен и премьер Исландии Катрин Якобсдоттир.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ожидает от участников саммита принятие многолетнего плана помощи Украине для ее сближения с альянсом. Он напомнил, что страны НАТО также обещали выделить 500 млн евро на необходимые Украине вещи, такие как топливо, медикаменты, оборудование для разминирования и понтонные переправы. По его словам, в настоящее время в случае с Украиной важнее всего - передача военной помощи, а не тема вступления Киева в НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОПА, ПОЕЗДКА


Похожие новости


Байден против принятия Украины в НАТО до завершения украинского конфликта По данным соцопроса, почти половина американцев считает, что наилучший возраст для президента - 50 лет Баку высоко ценит усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений - Алиев Байден обсудил по телефону с Макроном, Шольцем и Сунаком события в России - Белый дом Байден не против идеи об облегчении условий для вступления Украины в НАТО В Кремле заявили об отсутствии сверхожиданий у Путина от будущих президентских выборов в США Байден пропустит ряд мероприятий из-за проблем с зубами Байден: консенсуса по следующему генсеку НАТО пока нет, британский кандидат - очень квалифицированный Байден уверен, что Конгресс будет готов выделять деньги для Украины столько, сколько потребуется Бывший вице-президент США Пенс присоединился к президентской гонке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az