Байден с 9 по 13 июля посетит Великобританию, Финляндию, саммит НАТО в Вильнюсе

Президент США Джо Байден с 9 по 13 июля совершит турне по Европе, в рамках которого посетит Великобританию, саммит НАТО в Вильнюсе и Финляндию.

"Вначале президент Байден совершит поездку в Лондон на переговоры с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком для дальнейшего укрепления близких отношений между нашими народами. Затем президент поедет в Литву в Вильнюс для участия в 74-м саммите НАТО с 11 по 12 июля", - говорилось в заявлении Белого дома.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу отметил, что в Лондоне Байден посетит форум, посвященный проблемам климата и чистой энергии.

Салливан также сообщил, что в Литве президент США встретится с президентом Гитанасом Науседой, а также с лидерами стран НАТО и стран-партнеров альянса из Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

После саммита Байден выступит в Вильнюсе с "важным обращением" вечером в среду. Во время своей речи президент будет говорить о важных современных проблемах, начиная с ситуации на Украине и заканчивая климатическим кризисом, добавил Салливан.

13 июля американский лидер посетит Хельсинки. При этом в финской столице Байден встретится не только с премьер-министром страны Саули Ниинистё, но посетит саммит стран Северной Европы. В нем примут участие премьер Швеции Ульф Кристерссон, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер Дании Метте Фредериксен и премьер Исландии Катрин Якобсдоттир.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ожидает от участников саммита принятие многолетнего плана помощи Украине для ее сближения с альянсом. Он напомнил, что страны НАТО также обещали выделить 500 млн евро на необходимые Украине вещи, такие как топливо, медикаменты, оборудование для разминирования и понтонные переправы. По его словам, в настоящее время в случае с Украиной важнее всего - передача военной помощи, а не тема вступления Киева в НАТО.