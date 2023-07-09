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Дальнее зарубежье 09.07.2023 15:00

В МИД Украины заявили, что путь страны в НАТО после саммита станет короче

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что несколько важных решений по линии Украина - НАТО уже удалось согласовать. Его цитирует издание "Украинская правда".

Он отметил, что путь Украины в Североатлантический альянс после предстоящего саммита "станет короче".

"Это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали", - сказал он.

При этом Кулеба отметил, что до сих пор нет ясности по поводу приглашения его страны вступить в НАТО.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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