В МИД Украины заявили, что путь страны в НАТО после саммита станет короче

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что несколько важных решений по линии Украина - НАТО уже удалось согласовать. Его цитирует издание "Украинская правда".

Он отметил, что путь Украины в Североатлантический альянс после предстоящего саммита "станет короче".

"Это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали", - сказал он.

При этом Кулеба отметил, что до сих пор нет ясности по поводу приглашения его страны вступить в НАТО.

В.Алиев