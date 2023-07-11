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Дальнее зарубежье 11.07.2023 14:51

Зеленский недоволен обсуждением в Вильнюсе формулировок по приглашению Украины в НАТО без временных рамок

Президент Украины Владимир Зеленский выразил неудовольствие тем, что в Вильнюсе обсуждаются формулировки не по членству Украины в НАТО, а по приглашению без временных рамок.

"Украина заслуживает уважения. Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины", - цитируют украинские СМИ запись Зеленского в соцсетях.

"Беспрецедентно и абсурдно - когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины..." - отметил он.

"Это похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО - в переговорах с Россией", - считает украинский руководитель.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ЗЕЛЕНСКИЙ, МНЕНИЕ


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