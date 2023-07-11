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Дальнее зарубежье 11.07.2023 16:03

Байден не против упрощения процесса вступления Украины в НАТО

Президент США Джо Байден выступает за упрощение процедуры вступления Украины в НАТО, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на источник в американском руководстве.

"По данным источника, Байден выступает за то, чтобы Украину освободили от участия в плане действий по членству в НАТО. Это означает, что от Киева не будут требовать участия в многолетнем плане и доказательств того, что страна проделала необходимые для вступления реформы в сфере обороны, экономики, и политики", - пишет агентство.

В сообщении указывается, что с американской точки зрения вступление Киева в НАТО станет актуальным вопросом только после завершения украинского конфликта.

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что руководители стран альянса продолжают обсуждение предложения об отмене для Украины плана действий по членству в альянсе.

"Мы обсуждаем пакет предложений", - сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе. Столтенберг пояснил, что в этот пакет входят сформулированные им же ранее три предложения: работа над оперативной совместимостью ВС Украины и НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отказ в случае с Украиной от плана действий по членству в НАТО.

"Финальных решений пока нет", - добавил тогда Столтенберг.

План действий по членству в НАТО - программа, призванная помочь странам, претендующим на членство в НАТО, соответствовать всем требованиям.

Генсек НАТО пояснил, что если в НАТО откажутся от данной программы для Украины, это будет означать упразднение одного из этапов на пути Киева в альянс.

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Тэги: США, НАТО, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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