В НАТО обеспокоены модернизацией Россией ядерных сил

НАТО не хочет конфликта с Россией, стремится сохранить открытыми каналы связи с ней, но при этом обеспокоена активностью РФ в ряде регионов, говорится в коммюнике лидеров стран альянса по итогам первого дня саммита.
"Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в Евроатлантическом регионе и между НАТО и Россией. НАТО не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы", - утверждается в документе.
"В свете ее действий мы не можем считать Россию партнером. (...) Мы по-прежнему стремимся сохранить открытыми каналы связи с Москвой, чтобы управлять рисками и снижать их, а также чтобы предотвратить эскалацию и повысить транспарентность", - отмечается в коммюнике.
В НАТО также выразили обеспокоенность действиями России в Арктике.
"На Крайнем Севере ее способность помешать усилению сил НАТО и свободе судоходства через Северную Атлантику является стратегическим вызовом для Североатлантического альянса", - говорится в заявлении.
Кроме того, в альянсе отметили, что "укрепление военной интеграции России с Белоруссией, в том числе развертывание передового российского военного потенциала и военных в Белоруссии, отражается на региональной стабильности и обороне Североатлантического альянса". Лидеры государств НАТО осудили решение РФ "разместить на белорусской территории ядерное оружие и системы, способные нести ядерные заряды".
Также в НАТО обеспокоены тем, что Россия модернизирует ядерные силы, поскольку это, по версии документа, способно "подорвать стратегическую стабильность и общую безопасность в Евроатлантическом регионе".
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