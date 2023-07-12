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Спорт 12.07.2023 15:13

Алиев выделил 900 тыс. манатов на премирование спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на III Европейских играх

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду распорядился выделить министерству молодежи и спорта 900 тыс. манатов на премирование спортсменов, показавших высокие результаты на III Европейских играх в Кракове (Польша), а также их тренеров и других специалистов.

Текст соответствующего распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Средства выделяются из предусмотренного в госбюджете на 2023 год резервного фонда президента.

Министерству молодежи и спорта поручено в течение 15 дней подготовить и утвердить правила распределения указанных средств и их выделения спортсменам по частям с учетом уровня конкуренции среди спортсменов, степени сложности соревнований, количества медалей за наивысшие результаты.

Азербайджанские спортсмены на III Европейских играх завоевали 11 медалей.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СПОРТ, ПРЕМИРОВАНИЕ


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