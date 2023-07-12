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Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов становиться глобальным альянсом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не воспринимать активизацию действий организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) как претензию на расширение альянса до глобального.

"Речь не идет о том, чтобы НАТО стала глобальным альянсом. Речь о признании того, что этот регион сталкивается с глобальными вызовами. И то, что делает Китай и на Крайнем Севере, и в критической инфраструктуре, и в киберпространстве, это вызывает обеспокоенность", - сказал Столтенберг в среду в Вильнюсе на заключительной пресс-конференции саммита организации, проходившего 11-12 июля.

Он сообщил о "целом ряде адресных программ" с партнерами по АТР: по противодействию киберугрозам и дезинформации, участию партнеров в учениях НАТО по кибербезопасности, обеспечению безопасности на море.

"Наша безопасность тесно взаимосвязана, и последний пуск ракеты Северной Кореей показывает, что угрозы, которые возникают в регионе, это, конечно, угрозы для региона, но они подрывают и глобальные мир и безопасность, и северокорейские ракетные программы тому пример", - заявил глава Североатлантического альянса.

Столтенберг назвал успешным состоявшееся в Вильнюсе совещание натовских лидеров с коллегами из АТР - Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. "Безопасность носит не региональный, а глобальный характер, поэтому мы работаем вместе", - подчеркнул генеральный секретарь.

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Тэги: НАТО, ПЛАНЫ, ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ


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