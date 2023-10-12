Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8072 RUR   0.0174 GBR   2.0942 TRY   0.0613

Цена на нефть

11.10 $/bbl +/- WTI 83.49 -2.48 Brent 85.82 -1.83

Дальнее зарубежье 12.10.2023 17:43

Столтенберг надеется, что Турция скоро ратифицирует вступление Швеции в НАТО

Турция подтверждает готовность ратифицировать вступление Швеции в НАТО, и в альянсе ожидают от Анкары скорой реализации этого намерения, сообщил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я поднял вопрос необходимости дальнейшего движения к ратификации членства Швеции. Я рад, что турецкий министр обороны подтвердил, что Турция поддерживает соглашение, подписанное в Вильнюсе и финализирующее вступление Швеции", - заявил он журналистам на пресс-конференции.

"Теперь я ожидаю, что турецкое руководство передаст протокол о вступлении в национальную ассамблею, чтобы обеспечить быструю ратификацию", - подчеркнул он.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. В итоге Анкара пообещала направить заявку Швеции на ратификацию в парламент.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле заявил, что турецкий парламент не ратифицирует протокол о присоединении Швеции к НАТО ранее октября. Со своей стороны, турецкие СМИ уточняли, что, по словам Эрдогана, заявку Швеции ратифицируют после открытия сессии парламента, которое происходит в октябре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, ШВЕЦИЯ, РАТИФИКАЦИЯ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Венгрия не торопится ратифицировать членство Швеции в НАТО Эрдоган: Швеция пока сделала недостаточно для того, чтобы парламент Турции одобрил ее вступление в НАТО Спикер парламента Венгрии не исключает перенос на более поздний срок ратификации вступления Швеции в НАТО Анкара может использовать факты сожжения Корана для давления на Стокгольм, но не откажется от согласия на вступление Швеции в НАТО - политолог Главы МИД Турции и Швеции обсудили процесс вступления Стокгольма в НАТО Глава МИД Венгрии не сомневается, что его страна легко ратифицирует вступление Швеции в НАТО Песков: вступление Швеции в НАТО негативно отразится на безопасности РФ Столтенберг считает, что проблемы с ратификацией Венгрией вступления Швеции в НАТО не будет Министры обороны и иностранных дел Швеции приветствуют обещание Эрдогана провести ратификацию заявки их страны на вступление в НАТО НАТО и Швеция дали обещания Турции, после которых Анкара согласилась поддержать шведское членство в альянсе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az