Столтенберг надеется, что Турция скоро ратифицирует вступление Швеции в НАТО

Турция подтверждает готовность ратифицировать вступление Швеции в НАТО, и в альянсе ожидают от Анкары скорой реализации этого намерения, сообщил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Я поднял вопрос необходимости дальнейшего движения к ратификации членства Швеции. Я рад, что турецкий министр обороны подтвердил, что Турция поддерживает соглашение, подписанное в Вильнюсе и финализирующее вступление Швеции", - заявил он журналистам на пресс-конференции.
"Теперь я ожидаю, что турецкое руководство передаст протокол о вступлении в национальную ассамблею, чтобы обеспечить быструю ратификацию", - подчеркнул он.
Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. В итоге Анкара пообещала направить заявку Швеции на ратификацию в парламент.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле заявил, что турецкий парламент не ратифицирует протокол о присоединении Швеции к НАТО ранее октября. Со своей стороны, турецкие СМИ уточняли, что, по словам Эрдогана, заявку Швеции ратифицируют после открытия сессии парламента, которое происходит в октябре.
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