НАТО в 2024 году проведет крупнейшие военные учения со времен «холодной войны»

НАТО в следующем году проведет самые масштабные военные учения со времен "холодной войны" с участием более 40 тыс. военнослужащих, сообщил в субботу председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
"В 2024 году альянс проведет наиболее масштабные коллективные учения в истории с периода "холодной войны" под названием Steadfast Defender. Около 40 тыс. военных со всего альянса примут участие в этих учениях в Германии, Польше и трех странах Балтии", - сказал Бауэр на пресс-конференции в Осло.
Он добавил, что "начинается новая эра коллективной обороны, к которой военное командование НАТО готовилось несколько лет".
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