Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8108 RUR   0.0176 GBR   2.1125 TRY   0.0631

Цена на нефть

14.09 $/bbl +/- WTI 90.16 +1.64 Brent 93.70 +1.82

Дальнее зарубежье 16.09.2023 22:33

НАТО в 2024 году проведет крупнейшие военные учения со времен «холодной войны»

НАТО в следующем году проведет самые масштабные военные учения со времен "холодной войны" с участием более 40 тыс. военнослужащих, сообщил в субботу председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"В 2024 году альянс проведет наиболее масштабные коллективные учения в истории с периода "холодной войны" под названием Steadfast Defender. Около 40 тыс. военных со всего альянса примут участие в этих учениях в Германии, Польше и трех странах Балтии", - сказал Бауэр на пресс-конференции в Осло.

Он добавил, что "начинается новая эра коллективной обороны, к которой военное командование НАТО готовилось несколько лет".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, УЧЕНИЯ, МАСШТАБ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Крупномасштабные натовские военно-морские учения начинаются на севере Балтики В Грузии завершились учения Agile Spirit 2023 с участием военных из стран НАТО На балтийском побережье в Литве пройдут артиллерийские учения НАТО В Германии стартуют крупномасштабные военно-воздушные учения НАТО В Польше проходят военные учения Anakonda-23 Силы НАТО тренировались засекать подлодки в стратегическом регионе между Британией, Гренландией и Исландией НАТО начинает противолодочные учения в Северной Атлантике В Литве до 11 апреля будут идти учения НАТО Швеция и Финляндия впервые примут участие в антикризисных учениях НАТО Страны НАТО начинают учения по ядерному сдерживанию с использованием стратегических бомбардировщиков ВВС США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az