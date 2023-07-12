Сериал "Наследники" стал лидером по числу номинаций на премию академии телевидения США "Эмми", сообщили организаторы на официальном сайте премии в среду.
Проект НВО представлен в 27 категориях. За ним следует "Одни из нас" с 24 номинациями, далее - "Белый лотос" (23 номинации) и "Тел Лассо" (21 номинация). В прошлом году "Наследники" также были лидерами по числу номинаций.
Согласно оглашенным результатам, в категории "Лучший драматический сериал" представлены восемь сериалов (из которых четыре - проекта HBO): "Одни из нас", "Лучше звоните Солу", "Наследники", "Корона", "Андор", "Дом драконов", "Белый лотос", "Шершни".
За награду в номинации "Лучший комедийный сериал" будут бороться "Венсдей", "Тед Лассо", "Барри", "Начальная школа Эббот", "Убийства в одном здании", "Удивительная миссис Мейзел", "Быть присяжным" и "Медведь".
Лучшим минисериалом может стать "Грызня", "Монстр: История Джеффри Дамера", "Дейзи Джонс", "Флейшман в беде" или "Оби-Ван Кеноби".
Лучшей актрисой в драматическом сериале может стать Белла Рамси ("Одни из нас"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Мелани Лински ("Шершни"), Шэрон Хорган ("Заговор сестёр Гарви"), Кери Расселл ("Дипломат") и Сара Снук ("Наследники"). Лучшим актером в драматическом сериале может стать Брайан Кокс, Джереми Стронг или Киран Калкин ("Наследники"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу"), Джефф Бриджес ("Старик") и Педро Паскаль ("Одни из нас").
75-я церемония вручения премии "Эмми" пройдёт 18 сентября, сообщили организаторы.
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