ОПЕК повысила оценку роста спроса на нефть в 2023г на 100 тыс. б/с, в 2024г - на 2,3 млн б/с, до 104,3 млн б/с

Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки и достигнет 102 млн б/с, а в 2024 году - еще на 2,3 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

В предыдущем месяце прогнозировалось, что потребление нефти в мире в 2023 году составит 101,91 млн б/с. Оценка скорректирована в основном из-за повышения показателей в Китае во II квартале, а также в США и Латинской Америке.

Согласно отчету, ОПЕК повысила оценку спроса в I кв. на 60 тыс. б/с - до 101,55 млн б/с, во II кв. - на 420 тыс. б/с - до 100,8 млн б/с. В то же время прогнозы для III и IV кварталов были понижены на 80 и 40 тыс. б/с - до 102,03 и 103,25 млн б/с соответственно.

Эксперты ОПЕК полагают, что спрос на нефть в 2023 году в странах ОЭСР вырастет лишь на 62 тыс. б/с - до 46 млн б/с, при этом наибольший спрос будет в странах Америки во главе с США на фоне роста потребления авиакеросина и бензина.

Государства, не входящие в ОЭСР, продемонстрируют рост потребления нефти на 2,4 млн б/с - до почти 56 млн б/с, превысив допандемийный уровень 2019 года почти на 3,4 млн б/с.

В июльском отчете ОПЕК впервые дает оценку спроса на 2024 год. "Ожидается, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к увеличению потребления нефти", - пишут эксперты, ожидая роста мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,25 млн б/с - до 104,25 млн б/с.

Потребление нефти в странах ОЭСР вырастет на 0,26 млн б/с, при этом спрос в США достигнет допандемийного уровня, а страны ОЭСР Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона останутся на 0,79 млн б/с и 0,46 млн б/с ниже доковидного уровня из-за ожидаемого замедления экономической активности в этих двух регионах и сохраняющихся узких мест в цепочках поставок, которые будут сказываться на промышленной активности, особенно в Европе.

Прогнозируется, что в странах, не входящих в ОЭСР, в 2024 году спрос на нефть вырастет почти на 2 млн б/с.

Предварительные данные за май демонстрируют, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР выросли в месячном исчислении на 20,2 млн баррелей - до 2,815 млрд барр. Таким образом, они были на 139 млн баррелей выше, чем год назад, но на 101 млн барр. ниже, чем в среднем за последние пять лет, и на 140 млн барр. ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности реализации сделки ОПЕК+ - ИФ).

В частности, запасы сырой нефти выросли на 5,3 млн баррелей - до 1,401 млрд барр., а нефтепродуктов - увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 14,9 млн баррелей, до 1,414 млрд барр.