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Финансы 13.07.2023 16:10

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в I полугодии выросли почти на 15%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-июне 2023 года составили 37 млрд 871,1 млн манатов, что на 14,7% больше показателя 6 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец июня 2023 года составила 12,7%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-июне 2023 года увеличились на 14% - до 3 тыс. 734,8 манат.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 33 млрд 424,9 млн манатов, что на 14,7% больше показателя за январь-июнь 2022 года.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГОСКОМСТАТ, НАСЕЛЕНИЕ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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