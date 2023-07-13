Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в I полугодии выросли почти на 15%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-июне 2023 года составили 37 млрд 871,1 млн манатов, что на 14,7% больше показателя 6 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец июня 2023 года составила 12,7%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-июне 2023 года увеличились на 14% - до 3 тыс. 734,8 манат.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 33 млрд 424,9 млн манатов, что на 14,7% больше показателя за январь-июнь 2022 года.

Х.Насирзаде