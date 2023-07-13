Франция в 2024-2023гг потратит на оборонные нужды рекордные 413,3 млрд евро

Сенат Франции вслед за Национальным собранием утвердил в четверг законопроект о военном планировании на 2024-2030 годы, передают французские СМИ.

Предусмотренный на эти семь лет общий оборонный бюджет составит рекордные 413,3 млрд евро, в том числе на внебюджетные расходы придется 13,3 млрд. Это больше на 40% по сравнению с предыдущим долгосрочным планом.

Такое увеличение мотивировано, с одной стороны, поставками вооружений и боеприпасов Украине и соответствующим пополнением собственных резервов, с другой - согласованным на саммите НАТО в Вильнюсе требованием к странам-союзницам тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Принимая во внимание дефицит боеприпасов, возникший на фоне военной помощи Украине, план предусматривает 16 млрд евро на боеприпасы и 5 млрд - на ракетные системы "земля-воздух". Вместе с тем сообщается, что, несмотря на существенное финансирование в размере 268 млрд евро, вооруженные силы получат меньше бронетехники, истребителей и военных кораблей, чем это было запланировано в предыдущей военной программе.

Бюджет рассчитан на личный состав в 275 тыс. штатных военнослужащих и гражданский персонал к 2030 году (без учета резервистов).

Кроме того, закон предусматривает инвестиции на модернизацию армии: 10 млрд на инновации, 6 млрд на космос, 5 млрд на беспилотники, 4 млрд на кибертехнологии и цифровизацию.