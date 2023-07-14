Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0189 GBR   2.2323 TRY   0.0651

Цена на нефть

13.07 $/bbl +/- WTI 76.89 +1.14 Brent 81.36 +1.25

Дальнее зарубежье 14.07.2023 09:25

Южная Корея и Польша договорились о сотрудничестве в деле восстановления Украины

Южная Корея и Польша в четверг подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам в Украине и обсудили расширение закупок Варшавой южнокорейского оружия, сообщает агентство "Ренхап".

"В Меморандуме о взаимопонимании, подписанный министерством земельных ресурсов Южной Кореи и представителем Польши, ответственным за надзор за оказанием помощи Украине, описаны меры по укреплению южнокорейско-польского сотрудничества в проектах по восстановлению Украины", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что правительство Украины уже обратилось к южнокорейскому бизнесу с просьбой об участии примерно в 5 тыс. подобных проектах.

Лидеры Польши и Южной Кореи также обсудили планы Варшавы по закупке дополнительного вооружения южнокорейского производства.

По сообщениям СМИ, президент Польши Анджей Дуда, его страна желает не только импортировать южнокорейское оружие, но и производить его. В частности, речь идет о танках K2.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА, ОРУЖИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az