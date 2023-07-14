Южная Корея и Польша договорились о сотрудничестве в деле восстановления Украины

Южная Корея и Польша в четверг подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам в Украине и обсудили расширение закупок Варшавой южнокорейского оружия, сообщает агентство "Ренхап".

"В Меморандуме о взаимопонимании, подписанный министерством земельных ресурсов Южной Кореи и представителем Польши, ответственным за надзор за оказанием помощи Украине, описаны меры по укреплению южнокорейско-польского сотрудничества в проектах по восстановлению Украины", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что правительство Украины уже обратилось к южнокорейскому бизнесу с просьбой об участии примерно в 5 тыс. подобных проектах.

Лидеры Польши и Южной Кореи также обсудили планы Варшавы по закупке дополнительного вооружения южнокорейского производства.

По сообщениям СМИ, президент Польши Анджей Дуда, его страна желает не только импортировать южнокорейское оружие, но и производить его. В частности, речь идет о танках K2.